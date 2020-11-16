أمير منطقة نجران يلتقي بمجلسه الأسبوعي إعلاميي المنطقة

المناطق - واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية الإعلام في نقل ما تتمتع به المملكة من نهضة تنموية وحضارية وثقافية، وما يتحلى به المجتمع السعودي من قيم وأخلاق حميدة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، الإعلاميين في المنطقة، في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية”.

وقال الأمير جلوي بن عبدالعزيز : “إن ما نبحث عنه هو الإعلام المتزن البناء الذي يواكب المنجزات الوطنية في كافة الأصعدة، ويعمل على إبراز المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتمتع بها بلادنا”.

ونوه سموه باحترافية وتعامل الإعلام الوطني خلال جائحة فيروس كورونا التي كان لها الأثر الأكبر في نقل تعليمات وتوجيهات الجهات المعنية في كيفية اتباع الإجراءات الصحية والوقائية، وبث الرسائل المطمئنة عن سلاسة الإمدادات الغذائية والصحية وما توفره الحكومة من خدمات صحية وعلاجية.