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فرع الموارد البشرية بتبوك يفتتح وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز

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هيئة المساحة تنظم حلقة نقاش افتراضية لبحث الفرص الاستثمارية في البيانات الجيومكانية

هيئة المساحة تنظم حلقة نقاش افتراضية لبحث الفرص الاستثمارية في البيانات الجيومكانية
http://almnatiq.net/?p=922331
المناطق - واس

نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية , حلقة نقاش افتراضية خاصة؛ للخروج بصورة مشتركة لتصور نطاق عمل لدراسة حجم السوق الجيومكاني بالمملكة، ودراسة الجدوى للمنتجات والخدمات الجيومكانية، وكذلك نموذج عمل الذراع الاستثماري بالقطاع، لاستكمال المتطلبات الرئيسية لتنفيذ خطة فرص الاستثمار في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.
وتأتي هذه الورشة التي حضرها 37 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الخبراء الدوليين في استثمار المعلومات الجيومكانية.يأتي ذلك في إطار مهام الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الإداء، ولتطوير القطاع وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة ذات مردود اقتصادي وتنموي.

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