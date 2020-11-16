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محافظ حفر الباطن يدشن توسعة وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد العام

محافظ حفر الباطن يدشن توسعة وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد العام

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محافظ حفر الباطن يدشن توسعة وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد العام

محافظ حفر الباطن يدشن توسعة وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد العام
http://almnatiq.net/?p=922344
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم ، توسعة وتطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الملك خالد العام.
وفور وصول سموه مقر المستشفى ، قام بقص الشريط إيذانا بتدشين القسم ، وتجول عقب ذلك في قسم الإسعاف والطوارئ، مستمعاً إلى شرح من مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي عن تفاصيل ومراحل التوسعة وتطوير بيئة العمل الذي شهده القسم، والتي شملت زيادة السعة السريرية من 28 سرير إلى 50 سرير مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية ، وإنشاء عيادات تنفسية ذات مسار خاص، وزيادة عدد العيادات من 4 إلى 10 عيادات إسعافية تشمل العيون ، والأنف والأذن والحنجرة ، وعيادات الفرز، والعظام، وعيادة الضماد ، وعيادة الكسور. بالإضافة إلى زيادة مساحة غرف الانتظار للإسعاف والطوارئ والنقل الاسعافي والأقسام المساندة ويأتي هذا التطوير وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة.
وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أن الدولة تبذل الغالي والنفيس لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطن والمقيم ، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الامين ـ حفظهم الله ـ وتوجيهاتهم السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.
مثمناً سموه ، الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن لرفع مستوى وجودة أداء الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة.
من جهته قدم مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته الكريمة لتدشين قسم الإسعاف بمستشفى الملك خالد ومتابعته المستمرة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – وبمتابعة واهتمام من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وحرصه الدائم على تطوير الخدمات الصحية بمحافظة حفر الباطن لتقدم خدماتها بكفاءة عالية للمراجعين.
وبين الصافي أن هذه التوسعة تأتي تماشياً مع رؤية وزارة الصحة لتطوير بيئة العمل والتي تسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين ، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة في خلال بيئة عمل جاذبة تحقيقاً لتطلعات أهالي المحافظة.

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