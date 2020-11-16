فرع الموارد البشرية بتبوك يفتتح وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز

المناطق- تبوك :



افتتح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المنطقة.وأوضح مساعد مدير قطاع العمل بالفرع طلال الخيبري أن أبرز مهام الوحدة هي الإشراف والمتابعة لمكاتب وشركات الاستقدام أثناء استقبال العاملة عند وصولها للمطار وفِي حال عدم حضور مكاتب وشركات الاستقدام وتأخرهم تتم إحالة العاملة إلى مكتب إيواء العاملات المنزليات وقيام الوحدة بضبط وتحرير المخالفة على مكتب الاستقدام وفق النظام مشيراً إلى أن مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل وذلك للعاملات القادمات عن طريق المطار وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين مبينا أن العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة ستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.