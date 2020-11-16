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وزير الرياضة يُطلق تحدياً تفاعلياً ضمن حملة استضافة كأس آسيا 2027

وزير الرياضة يُطلق تحدياً تفاعلياً ضمن حملة استضافة كأس آسيا 2027

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وزير الرياضة يُطلق تحدياً تفاعلياً ضمن حملة استضافة كأس آسيا 2027

وزير الرياضة يُطلق تحدياً تفاعلياً ضمن حملة استضافة كأس آسيا 2027
http://almnatiq.net/?p=922361
المناطق - واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم التحدي التفاعلي PlayItForward# ، في حملة (سعودي يونايتد)، التي تأتي ضمن حملة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والتي أُعلنت رسميًّا في التاسع من سبتمبر الماضي 2020، وانطلقت تحت شعار “معًا لمستقبل آسيا” تأكيدًا على التطلعات المستقبلية وطموحات المملكة لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية.
وانطلق تحدي PlayItForward# من قبل سمو وزير الرياضة عبر مقطع مصور، استعرض من خلاله مهارة الـ “كيك أب”، ودعا سموه عبر حسابه في تويتر وإنستجرام محبي كرة القدم من جميع الأعمار لدعم حملة المملكة، من خلال استعراض مهاراتهم الكروية في مهارة الـ “كيك أب”، إذ سيتم نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاركين عبر حساب الحملة في تويتر وإنستجرام @Saudi2027 باستخدام الوسم PlayItForward#، بجمع عدد الركلات المصورة وصولاً لـ 2027 ركلة، فيما يُشترط في التحدي أن يقوم كل مشارك بالإشارة إلى اثنين من أصدقائه لتحديهما والانضمام للحملة.
يذكر أن إطلاق تحدي PlayItForward# يعدّ أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة “سعودي يونايتد”، إضافة إلى عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق المزيد من الفعاليات في جميع أرجاء المملكة، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.
ويمكن للجميع تتبع جميع الأنشطة والإسهام بتجاربهم في تحدي ركل الكرة دون ملامستها للأرض، من خلال زيارة حساب حملة الاستضافة عبر إنستجرام وتويتر @saudi2027 ، أو البحث عبر الوسم PlayItForward# و #SaudiUnited

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