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مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن )

مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن )

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مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن )

مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن )
http://almnatiq.net/?p=922364
المناطق - واس

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن ) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية : (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، و كذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة .
ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة ، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ ( 911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 في جميع مناطق المملكة .

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