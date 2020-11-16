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“الغذاء والدواء” تضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وتغلق ثلاث منشآت

“الغذاء والدواء” تضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وتغلق ثلاث منشآت
http://almnatiq.net/?p=922371
المناطق - واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 74 ألف مستحضرًا بيطريًا مخالفًا بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يتاجر بها مجموعة من الوافدين، وذلك عقب جولات تتبع وتقصي استمرت
نحو شهرين.
وأغلقت “الغذاء والدواء” مستودعين ومصنعاً في المنطقة الشرقية تتاجر بتلك المستحضرات البيطرية المخالفة ومجهولة المصدر، وغرمتها 781 ألف ريال، كما أحالت الوافدين المخالفين إلى الجهات المختصة.
وضبطت خلال تلك الجولات 74.010 عبوات من المستحضرات البيطرية تمثل 251 منتجًا، مع رصد 30 مخالفة فيها، بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وبلديات المنطقة والهيئة
العامة للجمارك.
وشملت المنتجات المضبوطة 54.173 عبوة من المستحضرات البيطرية المخالفة في مستودع غير مرخص، و6032 منتجاً جاهزاً من المستحضرات البيطرية و50 ألف عبوة فارغة في مصنع غير مرخص، و1777 مستحضراً بيطرياً في مستودع آخر غير مرخص، مع 12.037 عبوة من المستحضرات البيطرية في ثلاث شقق سكنية بالدمام والجبيل.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها والمتاح على نظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد.”

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