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الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي لإنقاذ سفينة صافر

الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي لإنقاذ سفينة صافر
http://almnatiq.net/?p=922374
المناطق - واس

دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه خزان النفط العائم (صافر) والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية من أجل السماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لصيانته.
وقال الوزير العوج في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن إعاقة وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان من قِبل ميليشيا الحوثي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة.
وشدد على أن وضع السفينة المتهالك يمكن أن يعرّضها للغرق، وسيعدّ ذلك أكبر وأخطر كارثة بيئية على الإطلاق، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات والسبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والضغط على الميليشيا الحوثية للسماح بوصول الخبراء والفنيين لفحص السفينة قبل حدوث الكارثة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل وصول وتسهيل وصول الفريق الفني الأممي، وفي الوقت نفسه تواصل ميليشيا الحوثي في التعنت والمماطلة وإعاقة وصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية فحص وصيانة الخزان.
وفي ذات السياق، حث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على ميليشيا الحوثي لحل مشكلة صافر.
وأشار الوزير الحضرمي خلال لقائه اليوم سفير نيوزيلندا غير المقيم جيمس مونرو إلى استمرار الحوثيين المدعومين من إيران في منع الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر النفطي العائم لتقييمه وصيانته تمهيدا لتفريغه والتخلص من الوقود الخام الذي يحمله.

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