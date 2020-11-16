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شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

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شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة
http://almnatiq.net/?p=922377
المناطق - واس


صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب (9) جرائم تمثلت في استدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وجرائم نشل مستخدمين فيها الدراجات النارية، وبلغت قيمة المسروقات (15,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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