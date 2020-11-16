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وزير التعليم: نعد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب لدى الطلاب والطالبات
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وزير التعليم: نعد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب لدى الطلاب والطالبات

وزير التعليم: نعد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب لدى الطلاب والطالبات

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وزير التعليم: نعد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب لدى الطلاب والطالبات

وزير التعليم: نعد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب لدى الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=922380
المناطق - واس

أوضح معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.
وقال وزير التعليم خلال لقاء حوارات المملكة الثالث بعنوان “نتحاور لنتسامح”، الذي ينظمّه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح: “إنّ وزارة التعليم تسعى لترسيخ قيم التسامح والتفاهم الإنساني في الأوساط الطلابية؛ بصفها ركيزة أساسية لتعزيز التسامح في المجتمع، من خلال ممارسات متعدّدة تستهدف شخصية الطالب والطالبة وفكرهم وأساليب تعاملهم”.
وأضاف أنّ الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير المناهج الدراسية لترتبط بالقيم الوطنية والمشتركات الثقافية في تعزيز الحوار والتسامح، ومن ذلك مراجعة المناهج الدراسية وتقييمها، والتأكد من سلامتها من الأفكار السلبية، موضحاً أنّ الوزارة تسهم في تنمية أساليب الحوار الفاعل لدى المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على حد سواء، من خلال برامج وفعاليات متخصصة، إضافةً إلى دعم جهود مركز الوعي الفكري لرصد الممارسات السلبية في الأوساط التعليمية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم والجامعات تعملان على برامج مشتركة لنشر ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع، واستلهام الدروس والأساليب لتطوير تلك الممارسات، ورصد النشاطات العالمية في اليوم الدولي للتسامح للإفادة منها، إلى جانب تبادل الوفود الطلابية مع العالم، لافتاً الانتباه إلى مخرجات “إعلان الرياض” في مؤتمر التربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة الذي نظمه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، وما تضمنه من توصيات تعزز من قيم التسامح في حياة المجتمعات والشعوب.

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