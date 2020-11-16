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مدير جوازات تبوك يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمار

مدير جوازات تبوك يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمار

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مدير جوازات تبوك يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمار

مدير جوازات تبوك يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمار
http://almnatiq.net/?p=922383
المناطق - تبوك

تفقد مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل اليوم سير العمل بمنفذ حالة عمار للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات خلال الفترة الحالية.واطلع العميد ” السويل ” خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال المسافرين والمغادرين والتأكد من انسيابية العمل في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها كافة الجهات بالمنفذ كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية حاثاً جميع العاملين بجوازات المنفذ على تقديم أرقى الخدمات للمسافرين.

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