مدير جوازات تبوك يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمار

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تفقد مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل اليوم سير العمل بمنفذ حالة عمار للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات خلال الفترة الحالية.واطلع العميد ” السويل ” خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال المسافرين والمغادرين والتأكد من انسيابية العمل في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها كافة الجهات بالمنفذ كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية حاثاً جميع العاملين بجوازات المنفذ على تقديم أرقى الخدمات للمسافرين.