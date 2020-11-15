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الرويلي مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف

الرويلي مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=922398
الجوف - محمد الحسن

صدر قرار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى بتكليف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف .
ويحمل الرويلي مؤهل طب طوارئ وسبق له العمل كطبيب اسعاف جوي بمنطقة مكة المكرمة كما تقلد العديد من المناصب الإدارية والإشرافية والتي كان آخرها مدير الادارة الطبية والجودة والتميز المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة .
كما تجدر الإشارة بأن الرويلي يعد مدرب معتمد لدى العديد من المنظمات العالمية والمحلية لكثير من البرامج الطبية الاسعافية وبرامج ادارة الكوارث والأزمات ومكافحة العدوى.

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