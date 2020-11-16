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شهادة “سعودي قاب” تحقق الاطمئنان لدى المستهلكين وتوفر شبكة محلية تربط المزارعين

شهادة “سعودي قاب” تحقق الاطمئنان لدى المستهلكين وتوفر شبكة محلية تربط المزارعين
http://almnatiq.net/?p=922401
المناطق - تبوك

تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي انطلقت اليوم في منطقة تبوك للتعريف ببرنامج سعودي قاب “شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة” (Saudi G.A.P).
وتوفر شهادة “سعودي قاب” شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والمحافظة على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.
وتشمل فوائد الحصول على شهادة “سعودي قاب” على تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

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