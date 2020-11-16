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شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما

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شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما

شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما
http://almnatiq.net/?p=922404

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج التحقيقات الأمنية في حادثة حريق طال خمس مركبات تأجير بتاريخ 1442/3/23هـ، أكدت أنه كان متعمداً، وتم – بفضل الله – تحديد هوية المتهمين بإضرام النار التي نتج عنها احتراق المركبات، وهما ( مُواطِنانْ في العقد الثالث من عمرهما)، وقد تم القبض على أحدهما وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة، كما تواصل الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه.

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