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الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

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الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”
http://almnatiq.net/?p=922406

أصدرت الجمارك السعودية تعميمًا على جميع منافذها البرية والبحرية والجوية يتضمن تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية التي تشمل “منظِّمات معدل التدفق” وذلك تنفيذًا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه “المحدثة” الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأكدت الجمارك أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقًا من أهمية المحافظة على الثروة المائية وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة منها.
ونوّهت إلى التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على جميع منتجات الأدوات الصحية، للإسهام في تقليل هدر المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية مُوفِّرة تُساعد على رفع كفاءة استهلاك المياه.
ودعت الجمارك جميع مستوردي تلك المنتجات إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد، إذ يُعد ذلك شرطًا أساسيًا لفسحها والسماح بدخولها.
يُذكر أن الجمارك السعودية أصدرت تعميمًا مماثلًا في أكتوبر 2019م يتضمن اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، التي تشمل الخلاطات بمختلف أنواعها مثل رؤوس المراوش “الدش” وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، وخلاطات الشطافات، إضافة إلى “المراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي”، والمبولة بنظام التدفق.

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