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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة
http://almnatiq.net/?p=922412
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف لخطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .

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