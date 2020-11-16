محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة

أملج - فايز السميري

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بمتابعة المشاريع التنموية استقبل محافظ املج الأستاذ نايف المريخي فريق العمل المكلف من قبل وزارة البيئة و المياه و الزراعة بوضع آلية التشغيل الجزئي لمرفا املج حيث حثهم علي سرعة إنجاز هذا المرفأ الحيوي بالمحافظة و أشاد بجهود الوزارة في دعم قطاع الصيد و الصيادين بالمحافظة و دعم البنية التحتية لهذا النشاط الحيوي ليس لزيادة الإنتاج فقط بل للحفاظ علي جودة و سلامة الأسماك ايضا .