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محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة

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محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة

محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة
http://almnatiq.net/?p=922415
أملج - فايز السميري

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بمتابعة المشاريع التنموية استقبل محافظ املج الأستاذ نايف المريخي فريق العمل المكلف من قبل وزارة البيئة و المياه و الزراعة بوضع آلية التشغيل الجزئي لمرفا املج حيث حثهم علي سرعة إنجاز هذا المرفأ الحيوي بالمحافظة و أشاد بجهود الوزارة في دعم قطاع الصيد و الصيادين بالمحافظة و دعم البنية التحتية لهذا النشاط الحيوي ليس لزيادة الإنتاج فقط بل للحفاظ علي جودة و سلامة الأسماك ايضا .

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