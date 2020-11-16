الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”

المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الهولندية في بيان، الاثنين، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ”دافع إرهابي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

وجاء في البيان، أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفاً ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ”غاية إرهابية”.

وأضاف البيان أن “النية الإرهابية” تتّضح في سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومدد القضاة، الاثنين، توقيف المشتبه به لأسبوعين قادمين.