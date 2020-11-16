احدث الأخبار

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة
منطقة تبوك
 المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة
أبرز المواد
 الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”
أبرز المواد
 شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما
أبرز المواد
 شهادة “سعودي قاب” تحقق الاطمئنان لدى المستهلكين وتوفر شبكة محلية تربط المزارعين
أبرز المواد
 الرويلي مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يكلف المباركي و العتيبي مستشارين بمكتب سموه بالإمارة
منطقة جازان
 شركة البحر الأحمر تتجه لإمداد مرافق مشروعها بالطاقة المتجددة بنسبة 100%
أبرز المواد
 مدير جوازات تبوك يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمار
منطقة تبوك
 وزير التعليم: نعد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب لدى الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة
أبرز المواد
الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”

أبرز المواد
محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة

محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة

منطقة تبوك
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة

أبرز المواد
الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

أبرز المواد

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”
http://almnatiq.net/?p=922423
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الهولندية في بيان، الاثنين، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ”دافع إرهابي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

وجاء في البيان، أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفاً ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ”غاية إرهابية”.

وأضاف البيان أن “النية الإرهابية” تتّضح في سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومدد القضاة، الاثنين، توقيف المشتبه به لأسبوعين قادمين.

روابط ذات صلة

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة
الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”
شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما

شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*