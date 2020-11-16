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وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

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وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=922432
المناطق - واس

أصدر معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتورحمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني، وذلك بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم برامج تطوير التعليم الإلكتروني، وانطلاقًا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة.
وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أندرياس شلايشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور جينفير ماثيس من منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني، والدكتور أندرياس بلوم من البنك الدولي، والدكتور مارك براون من المعهد الوطني للتعليم الرقمي، والدكتور بول ليفرير الخبير الدولي، والدكتور تانيا جوستن من المركز الوطني لأبحاث التعليم عن بُعد والتقنيات المتقدمة، والدكتور ديب أدير من منظمة كواليتي ماترز، والدكتور فينغتشون مياو من منظمة اليونسكو.
وتتمثل مهام اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الإستراتيجية والأفكار المستقبلية، وتقييمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني، ومراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالمياً، ودعم مكانة وحضور المملكة وإبراز إنجازاتها في التعليم الإلكتروني.

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