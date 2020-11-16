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أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية

أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية
http://almnatiq.net/?p=922439
المناطق - تبوك

شاركت أمانة منطقة تبوك بالمعرض الخاص للقافلة الزراعية الإرشادية التي افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم فعالياتها وتنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وتستمر ثلاثة أيام وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين بالمنطقة.وقدمت الأمانة من خلال ركنها الخاص تعريفاً بمجمل الخدمات التي تقدمها وخاصة فيما يتعلق بالشأن الزراعي حيث حرصت خلال الخمس سنوات الأخيرة على التركيز على مشاريع أنسنة المدينة التي من أهمها مشاريع الحدائق والمنتزهات والساحات العامة مثل منتزه الأمير فهد بن سلطان الذي تبلغ مساحته 262 ألف متر مربع والممشى الذي تبلغ مساحته 95 ألف متر مربع وحديقة مصلى العيد بمساحة 90 ألف متر مربع وحديقة المروج وسكة الحديد والملك عبدالعزيز والمصيف بالإضافة إلى المسطحات الخضراء على الطرق الرئيسة التي تجاوزت مساحتها الـ 600 ألف متر مربع والزهور الحولية التي تُزرع بمعدل سنوي يبلغ أكثر من مليوني زهرة.وأوضحت أمانة تبوك أنها بدأت ووفق خطة زمنية بالعمل على زيادة رقعة الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء كمتنفس مهم لسكان وزوار المنطقة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المدينة حيث أصبح معدل نصيب الفرد من الحدائق والمنتزهات ( 7.6 ) أمتار مربعة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يحدد للفرد ( 3.5 ) أمتار مربعة مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال الدراسات التي أعدتها والمشاريع المستقبلية التي ستقوم بها إلى أن تكون منطقة تبوك واحة خضراء يستمتع بارتيادها سكان وزوار المنطقة من المواطنين والمقيمين ومهيئة لأطياف المجتمع كافة.

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