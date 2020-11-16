احدث الأخبار

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”
منطقة القصيم
 أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية
منطقة تبوك
 وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني
أبرز المواد
 “الإسكان” تحتفل باجتياز الدفعة الأولى من منسوبيها لبرنامج “تطوير القادة” بالشراكة مع “هارفرد”
أبرز المواد
 هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطلق منصة البث التلفزيوني الموحَّد
أبرز المواد
 الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ”دافع إرهابي”
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقبل فريق عمل من وزارة البيئة
منطقة تبوك
 المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة
أبرز المواد
 الجمارك السعودية: تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”
أبرز المواد
 شرطة الرياض: تحديد هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي والقبض على أحدهما
أبرز المواد
 شهادة “سعودي قاب” تحقق الاطمئنان لدى المستهلكين وتوفر شبكة محلية تربط المزارعين
أبرز المواد
 الرويلي مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”

منطقة القصيم
أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية

أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية

منطقة تبوك
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

أبرز المواد
“الإسكان” تحتفل باجتياز الدفعة الأولى من منسوبيها لبرنامج “تطوير القادة” بالشراكة مع “هارفرد”

“الإسكان” تحتفل باجتياز الدفعة الأولى من منسوبيها لبرنامج “تطوير القادة” بالشراكة مع “هارفرد”

أبرز المواد

استعرض خطة وبرامج الاحتفاء للمدارس عن بعد ..

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”

مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”
http://almnatiq.net/?p=922442
البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - محمد البشري

رأس سعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اجتماع لجنة الاحتفاء بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله صباح اليوم الاثنين في القاعة الداخلية بالإدارة،حيث استعرض”الراجح” مع أعضاء اللجنة “بنين -بنات”  خطة وبرامج الاحتفاء للمدارس بهذه المناسبة.
وأكد مدير التعليم على أهمية استثمار هذه المناسبة الغالية لتعزيز الانتماء في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والولاء للقيادة الرشيدة وإبراز مكانة المملكة العربية السعودية الدولية والإسلامية والعربية وإظهار الإنجازات العظيمة لبلادنا في رحلة النماء والازدهار والرؤية المباركة لبلادنا 2030 وما يوليه ولاة أمرنا من رعاية للمواطنين، مضيفاً أن الاحتفاء بالذكرى السادسة ستنطلق يوم الأربعاء القادم في جميع مدارس الإدارة بنين وبنات عن بعد عبر منصة مدرستي .
من جهته، اطلع رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ علي النوشان ورئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة هدى الثويني أعضاء اللجنة على الخطة التنفيذية المعدة لبرامج الاحتفاء في جميع مدارس الإدارة عن بعد موضحين أن احتفاء هذا العام سيكون مميزاً بتنوع البرامج والفعاليات عن بعد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصة التعليمية وذلك بعد التنسيق مع قسم الإعلام والاتصال .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية بعنيزة

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية بعنيزة
226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم

226 برنامجاً تدريبياً لشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القصيم
“تعليم القصيم” تُعيد ألفي مقعد دراسي شُغلت بالأقسام الإدارية

“تعليم القصيم” تُعيد ألفي مقعد دراسي شُغلت بالأقسام الإدارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*