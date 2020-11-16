مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”

البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - محمد البشري

رأس سعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اجتماع لجنة الاحتفاء بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله صباح اليوم الاثنين في القاعة الداخلية بالإدارة،حيث استعرض”الراجح” مع أعضاء اللجنة “بنين -بنات” خطة وبرامج الاحتفاء للمدارس بهذه المناسبة.

وأكد مدير التعليم على أهمية استثمار هذه المناسبة الغالية لتعزيز الانتماء في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والولاء للقيادة الرشيدة وإبراز مكانة المملكة العربية السعودية الدولية والإسلامية والعربية وإظهار الإنجازات العظيمة لبلادنا في رحلة النماء والازدهار والرؤية المباركة لبلادنا 2030 وما يوليه ولاة أمرنا من رعاية للمواطنين، مضيفاً أن الاحتفاء بالذكرى السادسة ستنطلق يوم الأربعاء القادم في جميع مدارس الإدارة بنين وبنات عن بعد عبر منصة مدرستي .

من جهته، اطلع رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ علي النوشان ورئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة هدى الثويني أعضاء اللجنة على الخطة التنفيذية المعدة لبرامج الاحتفاء في جميع مدارس الإدارة عن بعد موضحين أن احتفاء هذا العام سيكون مميزاً بتنوع البرامج والفعاليات عن بعد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصة التعليمية وذلك بعد التنسيق مع قسم الإعلام والاتصال .