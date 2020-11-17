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الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 138025 إصابة بكورونا

الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 138025 إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=922449
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 660 حالة وفاة.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.

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