احدث الأخبار

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا
أبرز المواد
 السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا
أبرز المواد
 “ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا
أبرز المواد
 أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز
أبرز المواد
 بدء طلبات لشراء لقاح موديرنا.. وأوروبا تستهدف سعرا محددا
أبرز المواد
 بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء تصعيد الصراع شمال إثيوبيا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 138025 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 “منشآت” تطلق الأربعاء القادم ملتقى لزيادة خيارات التمويل وفرص الاستثمار
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تشكل خطراً متصاعداً يهدد الملاحة الدولية
أبرز المواد
 مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”
منطقة القصيم
 أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية
منطقة تبوك
ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا

أبرز المواد
السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا

السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا

أبرز المواد
“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

أبرز المواد
أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

أبرز المواد

بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا

بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا
http://almnatiq.net/?p=922457
المناطق - وكالات

حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن محذرا من خطر وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا اصر ترامب على رفض إي تنسيق، داعيا الكونغرس إلى التكاتف وإقرار حزمة مساعدات جديدة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونبه بايدن الى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني “أن اناسا إضافيين قد يموتون”، مشيرا خصوصا الى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما أن تصبح متوافرة.

وفي تعليقات بشأن الاقتصاد، حث بايدن المشرعين في مجلسي الكونغرس على إقرار حزمة على غرار الحزمة الأولى التي وافق عليها مجلس النواب الأميركي أولا في مايو ثم جرى تعديلها في أكتوبر.

وقال “عندما نوقف الفيروس ونقدم مساعدة اقتصادية للعمال والشركات، عندئذ يمكننا أن نبدأ إعادة البناء على نحو أفضل من ذي قبل.”

وقال بايدن إن إدارته ستسعى إلى هيكل للضرائب أكثر انصافا تدفع فيه الشركات الكبرى حصتها العادلة.

وأضاف أن الحكومة لن تمنح أي عقود للشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وقال أيضا إن الحد الأدنى للأجر في أرجاء الولايات المتحدة سيكون 15 دولارا في اليوم.

ولفت بايدن إلى أنه ليس مناهضا للمؤسسات التجارية، إنما سيحرص على أن يسدد الأثرياء والشركات الكبرى “حصة منصفة” من الضرائب.

وبعد لقائه ممثلين للعمال وأصحاب الشركات، قال بايدن إن هناك توافقا على ضرورة “الإسراع” في تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية.

وشدد بايدن على ضرورة وضع خطة تحفيز جديدة لمساعدة الاقتصاد بعد تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، معتبرا أن الأمور ستصبح “أكثر قسوة”.

وقال بايدن إن خطته الاقتصادية سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في لكل ساعة عمل.

روابط ذات صلة

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا
السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا

السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا
“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*