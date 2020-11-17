احدث الأخبار

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا
أبرز المواد
 السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا
أبرز المواد
 “ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا
أبرز المواد
 أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز
أبرز المواد
 بدء طلبات لشراء لقاح موديرنا.. وأوروبا تستهدف سعرا محددا
أبرز المواد
 بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء تصعيد الصراع شمال إثيوبيا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 138025 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 “منشآت” تطلق الأربعاء القادم ملتقى لزيادة خيارات التمويل وفرص الاستثمار
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تشكل خطراً متصاعداً يهدد الملاحة الدولية
أبرز المواد
 مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة ذكرى”البيعة السادسة”
منطقة القصيم
 أمانة تبوك تشارك في فعاليات القافلة الإرشادية
منطقة تبوك
ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا

أبرز المواد
السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا

السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا

أبرز المواد
“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

أبرز المواد
أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

أبرز المواد

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا

ثغرات أمنية خطيرة في “غوغل كروم”.. وهذا ما عليك فعله فورا
http://almnatiq.net/?p=922463
المناطق - وكالات

دعت شركة “غوغل” ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح “غوغل كروم”، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية “الخطيرة” التي استغلها قراصنة.

وقال موقع “فوربس” إن شركة “غوغل” أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح “كروم” لأنظمة التشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”، من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل مهاجمين إلكترونيين.

وأوضح المصدر أن “غوغل” صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات “يحتمل أن تكون خطيرة”.

وطلبت الشركة الأميركية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى “حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين”.

ولم تقدم “غوغل” أي معلومات بشأن الثغرات التي استغلها الـ”هاكرز”، أو الجهات التي تقف وراء الهجمات.

كما ذكرت وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن المهاجم “يمكنه استغلال إحدى الثغرات هذه للسيطرة على النظام المتأثر بالهجمة”.

وتابعت: “لا يجب التأخر في تحديث متصفحكم. التأخر يترك النافذة مفتوحة أمام المخترقين لاستهدافكم”.

روابط ذات صلة

السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا

السر في “البيت الأبيض”.. عقبة أمام توزيع اللقاح في أمريكا
“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا

“ميزة مهمة” في لقاح موديرنا قد تجعله في الأسواق قريبا
أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

أول مقرب من ترامب يعلنها: يبدو أن بايدن هو الفائز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*