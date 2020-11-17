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تطبيق Notice يساعد المستخدمين في الحصول على المقالات عبر تقنية RSS

تطبيق Notice يساعد المستخدمين في الحصول على المقالات عبر تقنية RSS

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تطبيق Notice يساعد المستخدمين في الحصول على المقالات عبر تقنية RSS

تطبيق Notice يساعد المستخدمين في الحصول على المقالات عبر تقنية RSS
http://almnatiq.net/?p=922475
المناطق - الرياض

في كثير من الأوقات قد لا يتوافر اتصال إنترنت مناسب في أماكن وجود المستخدمين ما لا يسمح لهم بالوصول والإبحار بين المواقع الإخبارية وقراءة مقالاتها، الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن اتصال إنترنت مناسب لمتابعة الأخبار وكل ما هو جديد، كان هذا الأمر حتى ظهرت تقنية RSS التي تزود المستخدمين بنسخ مخففة ومباشرة من صفحات الأخبار على شكل نصوص فقط، ما جعل من تصفح الأخبار أمرا ماتعا وسهلا حتى عند وجود اتصال إنترنت بطيء، وهنا يأتي دور تطبيق Notice الذي يجمع الإشعارات بالأخبار الجديدة بحسب المصدر.
ويعد التطبيق بمنزلة قارئ RSS بسيط يؤدي وظيفته الأساسية ويقوم بها بشكل رائع، فعند نشر مقالات جديدة، سيتلقى إشعارات، ما يلغي الحاجة إلى زيارة أي موقع ويب، وبعبارة أخرى، هو عبارة عن قارئ RSS يوفر للمستخدم المحتوى الإخباري المطلوب من مواقع الويب المفضلة، بالتالي، ليست هناك حاجة لزيارة موقع الويب أو حتى قارئ RSS التقليدي للبقاء على اطلاع، فلا يزال بإمكان المستخدم تحميل المقالة الكاملة داخل التطبيق.
أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعندما يجد Notice محتوى جديدا، فإنه يقدمه للمستخدم على شكل إشعار، بحيث يمكن له الضغط فوق المقالات التي يريدها وقراءة كل شيء، أو قراءة العنوان وتجاهل الإشعار، أو حتى مشاركة المقال مباشرة من الإشعار.

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