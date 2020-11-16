قافلة الإرشاد الزراعي تنطلق بتبوك بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية

المناطق- تبوك:

انطلقت بمنطقة تبوك أمس فعاليات القافلة ” الزراعية الإرشادية ” التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة وتستمر على مدى ثلاثة أيام بمنطقة تبوك بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ومنظمة غير ربحية .

وتأتي القافلة لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الإتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات .

وتعد فعاليات القافلة استكمالاً لمسيرة النجاح التي حقّقتها في مراحلها السابقة والتي إنطلقت من مدينة الرياض لتحط رحالها في عدد من المحطات بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الغير ربحية حيث تنوعت المشاركات عدد من أركان برنامج سوسة النخيل الحمراء وركن للزراعة العضوية بالإضافة إلى مشاركة المختبر المتنقل لتحليل التربة والمياه وإستقبال العينات كما شاركت الجهات الحكومية ممثله بجامعة تبوك وأمانة المنطقة وصحة تبوك والهلال الأحمر السعودي وصندوق التنمية الزراعي والجهات الأمنية وعدد من الشركات بالإضافة إلى مشاركة عدد من مزارعين بأركان مختلفة لمنتوجاتهم وعدد من أسر منتجة والنحالين بعرض منتجاتهم وتسويقها.