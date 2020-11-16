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الطقس.. سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة

الطقس.. سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة

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يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية).

الطقس.. سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة

الطقس.. سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة
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http://almnatiq.net/?p=922484
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة). في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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