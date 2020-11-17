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مستشار الأمن القومي الأمريكي: يبدو أن بايدن هو الفائز وسنضمن انتقال السلطة باحتراف

مستشار الأمن القومي الأمريكي: يبدو أن بايدن هو الفائز وسنضمن انتقال السلطة باحتراف
http://almnatiq.net/?p=922502
المناطق - وكالات

قال روبرت أوبراين، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، إنه سيضمن انتقال السلطة باحترافية لفريق المرشح الديمقراطي إذا ما اعتبر فائزا بالانتخابات، مضيفا أنه “من الواضح” أنه كذلك الآن.

وأعرب أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، أمام منتدى الأمن العالمي عن أمله في فوز ترامب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات، لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وأضاف: “إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم”، لافتا إلى أنه “إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جدا من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك”.

وتابع: “الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. نتبادل الأدوار وكانت لدينا انتقالات سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في أكثر الفترات الخلافية”.

ويصر ترامب على أن انتخابات 3 نوفمبر شهدت “تزويرا” وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.

ولم يقدم ترامب حتى الآن أدلة يمكن أن تقلب فوز بايدن بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا له.

وأمام الولايات مهلة حتى 8 ديسمبر للتصديق على الانتخابات واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 ديسمبر.

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