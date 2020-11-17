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إسبانيا: 38 ألف إصابة جديدة بكورونا وعددها الإجمالي يلامس الـ 1.5 مليون

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إسبانيا: 38 ألف إصابة جديدة بكورونا وعددها الإجمالي يلامس الـ 1.5 مليون

إسبانيا: 38 ألف إصابة جديدة بكورونا وعددها الإجمالي يلامس الـ 1.5 مليون
http://almnatiq.net/?p=922505
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 38273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى مليون و496 ألفا و864 حالة.

وسجلت السلطات الإسبانية أيضا 484 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 41253 شخصا.

وتستمر المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسبانيا بالانخفاض عن مستواها القياسي المسجل في 2 نوفمبر، حيث بلغت أكثر من 55 ألف إصابة جديدة.

وجدير بالذكر أن إسبانيا فرضت في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، مما منح سلطات الأقاليم الصلاحيات لفرض إجراءات الإغلاق والعزل الصحي والقيود على التنقل.

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