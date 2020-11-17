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“فورين بوليسي”: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

“فورين بوليسي”: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

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“فورين بوليسي”: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

“فورين بوليسي”: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا
http://almnatiq.net/?p=922508
المناطق - وكالات

نقلت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتصنيف جماعة “أنصار الله” الحوثية تنظيما إرهابيا.

وأضافت أن قرار التصنيف الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “انتصارا آخر” في استراتيجيته المناهضة لإيران، تزامنا مع زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وخبراء في وزارة الخارجية يعارضون هذه الخطوة، فيما يقوم تحالف من الجمعيات الخيرية الدولية بإعداد بيان مشترك يستبق التصنيف، ويتوقع آثارا شبيهة للمجاعة في الصومال بعد أن صنفت الولايات المتحدة حركة الشباب جماعة إرهابية في 2008.

ولفتت المجلة إلى أن نية تصنيف جماعة “أنصار الله” تنظيما إرهابيا هو جزء من مسعى أوسع للبيت الأبيض وبومبيو، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران وحلفائها بالشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب.

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