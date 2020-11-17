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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=922513
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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