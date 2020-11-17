احدث الأخبار

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد
أبرز المواد
 ضربات جوية في تيغراي.. وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت
أبرز المواد
 خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي “فيغا” الفضائي
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ
منطقة الباحة
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 أمانة القصيم تنفذ خط لتصريف سيول أحياء الفايزية والأخضر بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 “فورين بوليسي”: إدارة ترامب تسعى لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا
أبرز المواد
 إسبانيا: 38 ألف إصابة جديدة بكورونا وعددها الإجمالي يلامس الـ 1.5 مليون
أبرز المواد
 مستشار الأمن القومي الأمريكي: يبدو أن بايدن هو الفائز وسنضمن انتقال السلطة باحتراف
أبرز المواد
اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

أبرز المواد
ضربات جوية في تيغراي.. وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت

ضربات جوية في تيغراي.. وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت

أبرز المواد
خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي “فيغا” الفضائي

خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي “فيغا” الفضائي

أبرز المواد
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ

منطقة الباحة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=922517
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد
ضربات جوية في تيغراي.. وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت

ضربات جوية في تيغراي.. وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت
خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي “فيغا” الفضائي

خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي “فيغا” الفضائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*