أمانة القصيم تنفذ خط لتصريف سيول أحياء الفايزية والأخضر بمدينة بريدة

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تواصل أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال مشاريع تصريف السيول بمدينة بريدة بأكثر من اتجاه ، وذلك عبر شبكة من خطوط تصريف السيول تستهدف خدمة كافة المواقع الحرجة في المدينة. وإمتداداً لتلك المشاريع التكاملية بدأت أمانة منطقة القصيم مؤخراً بأعمال تنفيذ خط ناقل لتصريف الأمطار لخدمة حي الفايزية وأجزاء من حي الأخضر.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن يجري تنفيذ خط تصريف السيول بمواصفات تتوافق مع احتياجات الموقع ، بقطر يبلغ (2500) مم وبمتوسط أعماق تصل إلى (8) أمتار وبطول (1500) متر ، ويستهدف المشروع خدمة (11) كم مربع.