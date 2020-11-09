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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ

منطقة الباحة
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ
http://almnatiq.net/?p=922525

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور )، بحضور محافظ بني حسن الأستاذ عبدالرحمن بن خضر الغامدي، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند وأطلق أعمالها بمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.
و قد اطلع سعادة محافظ بني حسن على الخطة التنفيذية للعمل الميداني و التوعوي .

من جانبه ثمن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

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