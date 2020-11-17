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اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

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اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=922535

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” اتفاقية شراكة ثلاثية مع المديرية العامة للسجون وشركة صلة تمكين العمل لتقنية المعلومات، لتوظيف نزلاء السجون للعمل عن بُعد بالقطاع الخاص.

ومثّل الاتفاقية من جانب المديرية العامة للسجون سعادة اللواء ماجد بن بندر الدويش نائب مدير عام السجون، وبحضور سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أ. أحمد بن ماجد، رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم ممثلاً عنها و أ. تركي البطي الأمين العام للجنة، فيما مثّل جانب شركة صلة تمكين العمل لتقنية المعلومات أ. عائض القرني، رئيس قطاع تطوير الأعمال.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق برنامج لتوظيف السجناء عن بُعد، تتولى فيه “تراحم” والمديرية العامة للسجون استقطاب الكفاءات داخل السجن عبر قاعدة البيانات المتوفرة لديها، وتوفير الأجهزة وتهيئة المقرات بالإضافة إلى تسجيل وحضور الموظفين في نظام مراقبة الإنتاجية، فيما تتولى الشركة تأهيل البنية التحتية التقنية لعمل السجين عن بعد والتعاقد مع المنشآت الراغبة بالاستفادة من توظيف النزلاء واستغلال قدراتهم وإمكانياتهم وتدريبهم في عدة تخصصات متاحة ومعتمدة في منصة رؤية صلة للتدريب.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قام وفد تراحم برئاسة أ. احمد بن ماجد – رئيس اللجنة التنفيذية بالاطلاع على الخدمات النموذجية التي تقدمها المديرية العامة للسجون للنزلاء في إصلاحية الرياض عبر مركز “ثقة 2” وشملت الزيارة قسم التدريب بالإصلاحية والاطلاع على التقنيات والتجهيزات الخاصة بالقسم.

وأعرب الأمين العام لـ “تراحم” أ.تركي البطي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مُقدماً شكره لسعادة مدير عام السجون-نائب رئيس مجلس إدارة لجنة “تراحم” ولسعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع- رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم على اهتمامهم وحرصهم على دعم أهداف اللجنة وتوسيع أطر التعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً بأن هذه الاتفاقية ستسهم في الاستفادة من السجناء أصحاب الكفاءات داخل السجون واستغلال أوقاتهم بما يعود بالفائدة عليهم.

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