غرفة أبها تستعد لتنظيم حزمة من البرامج والفعاليات خلال الفترة القادمة

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انطلقت فعاليات برنامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي نظمته غرفة أبها خلال الفترة من 15 -18 نوفمبر 2020 بالعديد من الفعاليات والأنشطة.

بهذه المناسبة حث رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة الأستاذ/ خزام الحويزي – عضو مجلس الإدارة رواد ورائدات الأعمال بعسير للمشاركة بفعاليات الأسبوع، حيث أن هذا يأتي انطلاقاً من حرص لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها على تلمس احتياجات أبناء الوطن من رواد ورائدات الأعمال بعسير في شتى مناحي الحياة وتوفير أسباب العيش الكريم لهم ، ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم مثل هذه البرامج المساندة لهم لتمكينهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، وقد تم دعوة العديد من المؤسسات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال لشرح برنامج الدعم في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.

مؤكداً على أن البرامج الذي يتم تنفيذه يتضمن العديد من الفعاليات بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال كملتقى رواد الاعمال الذي يتم تنفيذه عن بعد بالتعاون مع جامعة الملك خالد، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني بعسير، وحاضنة بزنس قروث للأعمال، حيث يحتوي على عدد من قصص نجاح رواد ورائدات ملهمون المميزون الذين نجحوا بإصرارهم ، لتحقيق أحلامهم بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتخصصة في مجال ريادة الأعمال. مضيفاً: هذا وتستعد الغرفة لإطلاق حزمة من البرامج والفعاليات خلال الفترة القادمة بالشراكة مع العديد من الجهات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال بمنطقة عسير.

واختتم رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها الأستاذ خزام الحويزي تصريحه مؤكداً على أن هذا عام 2020 قد تتضمن العديد من الأحداث التي أثرت على قطاع الأعمال بالمملكة ومنطقة عسير، وكان لها تأثيرات كبيرة على كافة الأصعدة وخاصة على المشروعات الناشئة لرواد ورائدات الأعمال ، مشيراً إلى أن لجنة ريادة الأعمال تعمل بكل ما في وسعها لتحقيق الأهداف المنشودة ، وتسعى إلى الارتقاء بأداء رواد ورائدات الأعمال وذلك تعزيزاً لمبدأ ريادة الأعمال للشباب السعودي الواعد بمنطقة عسير.



