توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود ، اليوم ، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين بمنطقة الفخاري شرق محافظة خانيونس خان، وسط إطلاق نار متقطع وعمليات تجريف طالت أراضي زراعية.
جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود ، اليوم ، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
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