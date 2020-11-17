احدث الأخبار

جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس
أبرز المواد
 الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار
أبرز المواد
 دراستان حديثتان تكشفان حقيقة “زيت السمك ومشاكل القلب”
أبرز المواد
 غرفة أبها تستعد لتنظيم حزمة من البرامج والفعاليات خلال الفترة القادمة
منطقة عسير
 شاهد ..من عجائب قدرة الله الإبل تأكل الشوك وتستطيبه
فيديو المناطق
 اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد
أبرز المواد
 ضربات جوية في تيغراي.. وأبي أحمد يقول مهلة الاستسلام انتهت
أبرز المواد
 خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي “فيغا” الفضائي
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بحضور المحافظ
منطقة الباحة
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 أمانة القصيم تنفذ خط لتصريف سيول أحياء الفايزية والأخضر بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس

جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس

أبرز المواد
الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار

الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار

أبرز المواد
دراستان حديثتان تكشفان حقيقة “زيت السمك ومشاكل القلب”

دراستان حديثتان تكشفان حقيقة “زيت السمك ومشاكل القلب”

أبرز المواد
غرفة أبها تستعد لتنظيم حزمة من البرامج والفعاليات خلال الفترة القادمة

غرفة أبها تستعد لتنظيم حزمة من البرامج والفعاليات خلال الفترة القادمة

منطقة عسير

جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس

جيش الاحتلال يتوغل بشكل محدود شرق محافظة خانيونس
http://almnatiq.net/?p=922555
المناطق - الرياض

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود ، اليوم ، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين بمنطقة الفخاري شرق محافظة خانيونس خان، وسط إطلاق نار متقطع وعمليات تجريف طالت أراضي زراعية.

روابط ذات صلة

الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار

الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار
دراستان حديثتان تكشفان حقيقة “زيت السمك ومشاكل القلب”

دراستان حديثتان تكشفان حقيقة “زيت السمك ومشاكل القلب”
اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

اتفاقية شراكة بين “تراحم” و”السجون” بتوظيف السجناء عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*