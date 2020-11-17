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صندوق الاستثمارات يقلص محفظته من الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث

صندوق الاستثمارات يقلص محفظته من الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=922566
المناطق- الألمانية

خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي قيمة محفظته من الأسهم الأمريكية بمقدار 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، من خلال بيع حصص في صناديق استثمار قابلة للتداول وتعمل بشكل أساسي في قطاعي العقارات والمواد الخام.
وبحسب بيانات رسمية تراجعت قيمة ممتلكات صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 7 مليارات دولار مقابل 1ر10 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين أبقى الصندوق على استثماراته في شركة خدمات النقل الذكي أوبر والبالغة 7ر2 مليار دولار دون تغيير.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصندوق ضخ استثمارات كبيرة لشراء حصص في الشركات الأمريكية مثل فيسبوك وسيتي جروب ووالت ديزني خلال مارس الماضي أثناء تراجع أسعار الأسهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومع تعافي السوق مجددا باع الصندوق هذه الأسهم واشترى حصصا في صناديق الاستثمار القابلة للتداول التي تركز على قطاعي الخدمات والمواد الخام.
ومع حصوله على 40 مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي لشراء أسهم عالمية، من المتوقع أن يضخ الصندوق نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل، ثم نفس المبلغ خلال العام التالي. ويمكن تمويل بعض الاستثمارات المحلية من خلال تصفية أصول موجودة .

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