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أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً

أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً
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تبوك- علي العميري:

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة غداً ، الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1442 / 1441هـ ،وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.
وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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