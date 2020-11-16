3500 مستفيد من فعاليات الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن

اختتمت مساء أمس الاثنين (1 ربيع الثاني 1442هـ) فعاليات الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن والمقام برعاية رئيس الجامعة خلال الفترة من 11/2/1442هـ وحتى 1/4/1442هـ بحضور أكثر من 3500 مشارك ومشاركة عبر الوسائط الإلكترونية.

وقال وكيل عمادة شؤون المكتبات الدكتور فهد الجامعي إن الملتقى حظي بإقبال لافت من الأكاديميين والمتخصصين في مجال المكتبات والمهتمين من فئات المجتمع، حيث تضمن الملتقى 8 جلسات علمية عن بُعد، شارك فيها نخبة من الأساتذة الأكاديميين والمختصين. موضحًا أن فكرة الملتقى جاءت مع مرور العالم بتطورات كثيرة؛ ومن أهمها أزمة كورونا، الذي جعل من العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد واقعًا دفع الكثير من الجامعات ومؤسسات التعليم إلى التوجه نحو تطوير قدراتها لدعم عمليات التعليم عن بُعد. مؤكدًا على أهمية أن تتفاعل المكتبات مع التحولات والتغيرات وتستفيد من الأزمة الأخيرة وتوقعات المستقبل، وتبادر وتتفاعل بشكل إيجابي تحاول معه تعزيز قدراتها ومواردها وخططها للتفاعل مع التعليم عن بُعد.

وقال الدكتور الجامعي إن الملتقى سلط الضوء على دور المكتبات الأكاديمية في ظل النقلة النوعية التي يراد منها في تقديم خدماتها من خلال التعليم عن بُعد ودورها في المجال البحثي والاختصاصي. مقدمًا شكره وتقديره للمشاركين في الملتقى والحضور لمساهمتهم في إقامة الملتقى الأول وإنجاحه.