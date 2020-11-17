“هدف” يبرم اتفاقية مع 5 جهات لتدريب 2200 باحث وباحثة عن عمل وتوظيفهم بمجال السلامة والصحة المهنية

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمقره في مدينة الرياض اليوم (الثلاثاء) اتفاقية تعاون مع 5 جهات تدريب وذلك لتنفيذ برامج لتدريب 2200 باحث وباحثة عن العمل من القوى الوطنية وإلحاقهم في وظائف السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، وتتمثل هذه الجهات بـ: معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى ومعهد الدراسات الاستشارية والخدمات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية والمعهد الوطني للتدريب الصناعي والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية.

وشهد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لتطوير بيئة العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد بن ابراهيم الفويز ومدير البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الصامل، مراسم توقيع اتفاقية التعاون التي وقعها كلا من: المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى الدكتور علي بن محمد الشاعري، وعميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش، والمدير التنفيذي للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية الدكتور خالد بن محمد الغفيلي، والمدير العام للمعهد الوطني للتدريب الصناعي الأستاذ وليد بن خالد الخضير، والرئيس التنفيذي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية المهندس على بن أحمد بامساعد.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات دعما لتنفيذ القرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لتوطين مهن السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وقد شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بتطوير برنامج “كوادر السلامة والصحة المهنية ” على مستويين، المستوى الأساسي (ممارس) والمستوى المتقدم (محترف)، وذلك من أجل تدريب وتأهيل الباحثين والباحثات عن عمل لدخول سوق العمل في وظائف السلامة والصحة المهنية.

وتأتي اتفاقية التعاون، في إطار الجهود المشتركة بين كافة الأطراف، لدعم تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل على وظائف السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص المختلفة، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.

وتنقسم مستويات الشهادة التدريبية إلى نوعين شهادة الممارس الأساسي (ممارس) والمتضمنة المسميات الوظيفية الآتية: فني سلامة وصحة مهنية، ومساعد ضابط سلامة وصحة مهنية، وضابط سلامة وصحة مهنية، مساعد ومفتش سلامة وصحة مهنية، بينما تندرج المسميات الوظيفية لشهادة الممارس المتقدم (متحرف) تحت: أخصائي سلامة وصحة مهنية، ومستشار سلامة ومنع خسائر، و خبير سلامة وصحة مهنية، و مدير سلامة وصحة مهنية، خبير سلامة ومنع خسائر، مستشار سلامة وصحة مهنية، كبير أخصائي سلامة وصحة مهنية، نائب رئيس لشؤون السلامة والصحة المهنية.

واتفق أطراف اتفاقية التعاون، على تشكيل فريق عمل، لإعداد خطة عمل لتنفيذ بنود الاتفاقية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسؤول (ضابط اتصال) يتولى عملية التواصل في حال وجود أي استفسارات والتنسيق لتنفيذ أحكام الاتفاقية، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها لأهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة وورش عمل كلما دعت الحاجة لذلك.