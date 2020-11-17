أمسية ثقافية بفنون تبوك الجمعة القادمة

المناطق- فايز السميري

تنظم الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء يوم الجمعة القادم أمسية ثقافية ضمن فعاليات المقهى الثقافي الإعلامي الذي يستضيف الشاعر المعروف عبدالإله المطرف وذلك عبر منصة زوم في تمام الساعة الثامنة مساءً.ويأتي هذا اللقاء الذي تديره الاعلامية نورة العنزي ويشرف عليه الاعلامي صالح المرواني في إطار أنشطة اثقافية التي ينظمها المقهى الثقافي الإعلامي وجمعية الثقافة والفنون بتبوك لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.ووجهت الجمعية الدعوة لجميع المهتمين لحضور الأمسية وإثرائها بالمداخلات عبر التسجيل في رابط البث https://us04web.zoom.us/j/3372827329?pwd=T0JlSnVFaHZSanlaajZYVlN3S3hvdz09