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نائب أمير جازان يدشن فرع الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة بالمنطقة

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نائب أمير جازان يدشن فرع الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة بالمنطقة

نائب أمير جازان يدشن فرع الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=922642
المناطق_فضه عطيف



دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة لرعاية الأطفال الخدج بالمنطقة الجنوبية التي تضم 4 مناطق وهي ( منطقة جازان، منطقة عسير، منطقة نجران ، منطقة الباحة) والتي تقدم خدماتها لكافة الأطفال الخدج بالمنطقة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي ورئيس الجمعية الدكتور علي المدير وأعضاء المجلس .
واستمع سموه من رئيس مجلس إدارة ، الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة لشرح مفصل عن الجمعية وبما يحقق تنميتها المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم بدعم الأطفال الخدج وأسرهم لمواكبة تطلعات الحياة.
كما استعرض دور الجمعية والتي تهدف للوصول الى أهدافها الرئيسية لبرنامج إنعاش حديثي الولادة السعودي لتحسين والحفاظ على ممارسة إنعاش حديثي الولادة على أساس أفضل الممارسات المتاحة القائمة على الأدلة وتنمية العديد من البرامج.
بعد ذلك اطلق سمو نائب أمير المنطقة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للخدج
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ متمثله في رحلة الرعاية في 6 مدن والفعاليات المنفذه بها
وتشمل رحلة الرعاية معرضاً فنيا يحوي اركان تسجيل وعيادات ومسرحاً تفاعليا يبث فيديوهات عن حياة الخدج وكيف تتم رعايتهم وماتقدمه الجمعية من دعم للمشاركات المجتمعية والعلمية والبحثية لتحسين الخدمة المقدمة لهذه الفئة وسيتم استضافة اسر الخدج في هذه الفعالية.
مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في خدمة الأطفال الحديثي الولادة بمنطقة جازان في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – مؤكداً أهمية برامج الجميعة في خدمة المجتمع ومنسوبيها .
من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة على تدشين الجمعية والفعاليات المصاحبه ، ودعمه للأعمال الإنسانية بالمنطقة ، واعدا وزملائه ببذل الجهود لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا فيما يخدم المنطقة وأهلها.

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