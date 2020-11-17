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الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بتخريج الدفعة (22) لمدرسة الأمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بتخريج الدفعة (22) لمدرسة الأمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=922643
المناطق_الجبيل

برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي أقام قطاع التعليم مساء أمس الحفل الافتراضي لتخريج (94) طالبًا من حفظة كتاب الله الكريم للدفعة (22) من مدرسة الإمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم لعام ١٤٤١هـ.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي خلال كلمته التي ألقاها في الحفل “أن الهيئة الملكية تفخر كثيرًا بهذا الإنجاز الذي يضاف لكثير من الإنجازات، ونشكر الآباء والأمهات والمعلمين على جهودهم الكبيرة التي أسهمت بتخريج جيل نافع من حفظة كتاب الله الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يزيل هذه الجائحة في القريب العاجل إن شاء الله”.

وتحدث مدير مدرسة الإمام عاصم المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم أ. نايف بن عبيدان الحربي عبر كلمة قال فيها “أبنائي الخريجين أوصيكم بالجد والمثابرة والاستفادة القصوى من سياسة التعليم الحالية التي همها الحفاظ على الصحة عبر ما وفرته من منصات إلكترونية”.

وأضاف “أوصيكم بتقوى الله عز وجل فيما حفظتم والعمل بما عرفتم والمساهمة في إعمار وطنكم فأنتم عماده وأنتم مستقبله”. واختتم الحربي كلمته بالشكر والتقدير لداعمي الحفل، والرعاة الذهبيين (شركة مرافق، شركة سبكيم العالمية)

وشارك الطالب سعود بن سعد الشهراني بكلمة ألقاها نيابة عن زملائه الخريجين موجهًا فيها رسائل شكر وحمد وثناء للمولى سبحانه وتعالى على نعمه وعطائه، ولوطننا الحبيب الذي عشنا بأمن ورفاهية في كنفه نساعد في بناءه وننمي اقتصاده لأنه وطننا، ورسالة شكر وتقدير لمن كان لهم الأثر الحسن في دراستنا لوالدينا الكرام ومنسوبي مدرستنا العزيزة.

واستمرت فقرات الحفل بنماذج من تلاوة الطلاب الخريجين لآيات بينات من كتاب الله الكريم، كما تم عرض فيلم بهذه المناسبة بعنوان “مشاعر حب ووفاء” وفيلم آخر لمسيرة خريجي مدرسة الأمام عاصم المتوسطة الدفعة (22).

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