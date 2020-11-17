أمير منطقة تبوك يستعرض المخطط الإقليمي والمحلي والمشاريع المستقبلية للمنطقة

المناطق- علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي ال محفوظ . وفي بداية الاستقبال نوه سمو أمير منطقة بتبوك بالدعم السخي من خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده ‏الأمين – حفظهما الله – لقطاع البلديات بالمملكة.

بعد ذلك اطلع سمو امير المنطقة على المخطط الإقليمي للمنطقة وتفاصيل المخطط المحلي المعتمد لمدينة تبوك، والتطوير العمراني و تفاصيل استعمالات الاراضي والاشتراطات العمرانية الشاملة لكل جزء من المدينة , والوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق الرئيسية والنقل العام , ومشروع مجمع الدوائر الحكومية الجديد والمشاريع الحضارية الكبرى لمدينة تبوك

كما استمع سموه من المهندس ال محفوظ على خطة أمانة المنطقة للمشاريع التنفيذية للخمسة أعوام المقبلة 2021 – 2025 وتشمل مشاريع شبكات تصريف الامطار ودرء اخطار السيول والطرق والسفلته والانارة وكذلك الحدائق العامة والمشاريع الاستثمارية, والمشاريع العاجلة والمتنوعة والتي تخص أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك وجميع المحافظات بالمنطقة والتي تقع ضمن النطاق العمراني للمدن والمراكز والقرى. كما شاهد سموه عرضا مرئيا عن المشاريع المستقبلية وتطوير المنطقة المركزية مثمنا سموه جهود العاملين في امانة منطقة تبوك موجها شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على متابعته المستمرة لمشاريع المنطقة

وأكد الأمير فهد بن سلطان على أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات وفق المواصفات والمعايير المعمول بها التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة, ومن جهته اعرب امين منطقة تبوك المهندس درويش ال محفوظ عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام من سموه .