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محافظ حفر الباطن ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتابعان سير عمل مشروع توسعة مطار حفرالباطن

محافظ حفر الباطن ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتابعان سير عمل مشروع توسعة مطار حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=922654
المناطق_عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ال سعود محافظ حفرالباطن بمكتبه في ديوان  المحافظة اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ سليمان البسام ، ومساعد الرئيس للمشاريع، الأستاذ خالد الرميح وبحضور كافة قيادات الاجهزة الامنية والخدمية بالمحافظة ووجهائها. وذلك خلال زيارة  معالي رئيس هيئة الطيران للمحافظة ومتابعة سير عمل مشروع توسعة مطار حفرالباطن لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذه.ونوه سموه خلال اللقاء بما يشهده قطاع الطيران المدني من نمو وتطوير متواصل للبنى التحتية، هذا بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة  (ايدهم الله)، وبمتابعة حثيثه من قبل سمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهم الله) وبمتابعة من معالي وزير النقل.كما اطلع سموه خلال اللقاء على خطط تطوير مطار حفرالباطن، وتعزيز الحركة الجوية في المطار، وزيادة الرحلات، بالاضافة الى تقرير عن سير العمل في مشروع توسعة المطار. وفي ختام اللقاء اقام سمو محافظ حفرالباطن، مأدبة غداء باسم كافة الاهالي والمسئولين تكريما للضيوف  بهذه المناسبة .

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