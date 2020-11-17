احدث الأخبار

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل
منوعات
 إلغاء مباراة سويسرا وأوكرانيا بسبب كورونا
أبرز المواد
 تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 3 أشهر.. والتطبيق مطلع يناير المقبل
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرعى احتفاء الجامعة بذكرى البيعة غدا
منطقة جازان
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير الجامعة العربية المفتوحة
المنطقة الشرقية
 إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الطاقة: التوصل للقاح كورونا سيدعم أداء أسواق النفط العالمية
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتابعان سير عمل مشروع توسعة مطار حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان: ذكرى بيعة خادم الحرمين السادسة تجسيد لمراحل تحقيق رؤية المملكة الطموحة
منوعات
 أمير منطقة تبوك يستعرض المخطط الإقليمي والمحلي والمشاريع المستقبلية للمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان : ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين السادسة حدث تاريخي لقائد ملهم للوطن والأجيال
منطقة جازان
 “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال
أبرز المواد
مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

منوعات
إلغاء مباراة سويسرا وأوكرانيا بسبب كورونا

إلغاء مباراة سويسرا وأوكرانيا بسبب كورونا

أبرز المواد
تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 3 أشهر.. والتطبيق مطلع يناير المقبل

تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 3 أشهر.. والتطبيق مطلع يناير المقبل

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يرعى احتفاء الجامعة بذكرى البيعة غدا

نائب أمير منطقة جازان يرعى احتفاء الجامعة بذكرى البيعة غدا

منطقة جازان

إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=922662
المناطق_وكالات

أصيبت ماجي، زوجة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن زوجة صلاح قد ثبت إصابتها بالفيروس.

وأوضح في برنامجه “الحكاية” الذي يبث عبر قناة “إم بي سي مصر”: “زوجة محمد صلاح أصيبت بكورونا بعد أيام قليلة من إصابة زوجها بالفيروس”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح، نجم منتخب “الفراعنة”، بكورونا، وذلك بعد ثلاثة أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه ناصر صلاح بمصر.

روابط ذات صلة

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل
إلغاء مباراة سويسرا وأوكرانيا بسبب كورونا

إلغاء مباراة سويسرا وأوكرانيا بسبب كورونا
تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 3 أشهر.. والتطبيق مطلع يناير المقبل

تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 3 أشهر.. والتطبيق مطلع يناير المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*