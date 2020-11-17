نائب أمير الشرقية يلتقي مدير الجامعة العربية المفتوحة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني، وعدد من قيادات الجامعة.ونوه سموه بحرص الدولة -أيدها الله- على دعم العملية التعليمية، وأولت ذلك بالغ الحرص والاهتمام، وعملت على تنمية قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية، مشيراً سموه لأهمية العلم والمعرفة في بناء أجيال المستقبل، ودور الجامعات في تحقيق هذا المفهوم، وعملها جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات لخدمة وسد حاجات المجتمع، من البرامج العلمية، والتدريبية، وسعيها المستمر إلى تطوير قدرات أبناء المجتمع، ونقلها إلى أفضل المستويات، مؤكداً سموه أهمية التوسع في برامج ومبادرات خدمة الفئات الخاصة، من ذوي شهداء الواجب وذوي الإعاقة ، والعمل على تفعيل الدور المجتمعي للجامعة، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.من جهته قدم مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني، باسمه وباسم منسوبي الجامعة الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المتواصل للجامعة وبرامجها، مبيناً أن الجامعة تعمل على تعزيز برامجها المقدمة في فرع المنطقة الشرقية، وأنها منذ انطلاقتها في المنطقة وهي حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات، لتحقيق مستهدفات الجامعة باعتبارها مؤسسة غير ربحية تسعى لخدمة المجتمع، ورفع قدرات أبناء الوطن.