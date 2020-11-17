نائب أمير منطقة جازان يرعى احتفاء الجامعة بذكرى البيعة غدا

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان احتفاء جامعة جازان ، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم وذلك بالشارع الثقافي في الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2020.

ورفع معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنقطة، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز على رعايته لهذه المناسبة الغالية التي يشارك طلاب وطالبات الجامعة في تنفيذها للتعبير عن اعتزازهم بقيادتهم ووطنهم والمباهاة بما تحقق من منجزات ومكتسبات ونهضة وتقدم.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة تم تصميمها لتشمل العديد من المجالات الإبداعية: “الرسم، والمسرح، والسينما، والموسيقى، والشعر، والتصوير” لإبراز ما شهده الوطن من نمو وتطور في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-والفخر باللحمة الوطنية في المجتمع السعودي بالمنجزات التنموية.