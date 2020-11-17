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مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

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مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل
http://almnatiq.net/?p=922678
المناطق_الرياض

دعا مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها مجلس الشورى- عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل لمشروع (الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة «SGAP»). 

وتضّمن قرار المجلس بأن على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس عساف أبوثنين وعضو المجلس السابق صالح الحميدي، وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية؛ لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضًا عن السدود الكبيرة وهي توصية إضافية قد تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تبنت اللجنة مضمونها.

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